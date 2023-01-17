Воронцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Воронцов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1924
Дочь: Созинова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Воронцова Анна Васильевна
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Ивановна
Мать ребёнка: Воронцова Анна Васильевна
Смерть
?.11.1942
под Сталинградом
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести