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Воронцов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Воронцов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1924

Дочь: Созинова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Воронцова Анна Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Ивановна

Мать ребёнка: Воронцова Анна Васильевна

Смерть
?.11.1942
под Сталинградом
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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