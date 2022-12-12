Воронцова (Игошина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1924
Дочь: Созинова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронцов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Ивановна
Отец ребёнка: Воронцов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронцов Иван
Смерть
Неизвестно