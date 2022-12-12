Воронцова (Игошина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцова (Игошина) Анна Васильевна

Воронцова (Игошина) Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1924

Дочь: Созинова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Ивановна

Отец ребёнка: Воронцов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close