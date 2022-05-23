Сергеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Уланова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Глушенкова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Тихон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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