Глушенкова (Сергеева) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Сергеева) Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сергеев Иван

Мать: не указана

Смерть
1988
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