Уланова (Сергеева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова (Сергеева) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сергеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Уланов Степан Крестенович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Уланов Иван Степанович

Отец ребёнка: Уланов Степан Крестенович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ваулина Полина Степановна

Отец ребёнка: Уланов Степан Крестенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Степан Крестенович

Смерть
1943
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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