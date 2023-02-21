Уланова (Сергеева) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сергеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Уланов Степан Крестенович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Уланов Степан Крестенович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ваулина Полина Степановна
Отец ребёнка: Уланов Степан Крестенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область