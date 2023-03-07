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Максим Иванов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1890

Отец: Иван (Дометиев)

Мать: Христина (Ефросиния) Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Гликерия Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Ефросиния Максимова

Мать ребёнка: Гликерия Исидорова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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