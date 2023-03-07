Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения20.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1890
Отец: Иван (Дометиев)
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Гликерия Исидорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Ефросиния Максимова
Мать ребёнка: Гликерия Исидорова
Смерть
Неизвестно