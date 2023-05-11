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Гликерия Исидорова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Максим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Ефросиния Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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