Гликерия Исидорова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Максим Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Ефросиния Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно