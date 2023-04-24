Иван (Дометиев)
Место рождения
Дата рождения18.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1864
Отец: Дометий (Демид) Филимонов
Мать: Соломония Архипова
Рождение ребёнка
20.01.1890
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова
Рождение ребёнка
03.10.1891
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова
Рождение ребёнка
До 1894
Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова
Военная служба
1897
запасной рядовой
Рождение ребёнка
18.01.1901
Сын: Евфимий Иоаннов
Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова
Смерть
Неизвестно