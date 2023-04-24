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Иван (Дометиев)

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1864

Отец: Дометий (Демид) Филимонов

Мать: Соломония Архипова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1890

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Лыкосов Максим Иванович

Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1897
запасной рядовой
Рождение ребёнка
18.01.1901

Сын: Евфимий Иоаннов

Мать ребёнка: Христина (Ефросиния) Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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