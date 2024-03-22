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Андрей Иванов

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1891

Отец: Иван (Дометиев)

Мать: Христина (Ефросиния) Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1913

Жена: Варвара Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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