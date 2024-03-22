Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения03.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1891
Отец: Иван (Дометиев)
Бракосочетание
08.02.1913
Жена: Варвара Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Варвара Андреева
Смерть
Неизвестно