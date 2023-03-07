Родионовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Родионовъ Максимъ
Мать: Родионова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Родионовъ Николай
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Родионовъ Емельянъ
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Родионовъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Родионова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Агафья