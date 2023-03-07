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Родионовъ Семенъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Родионовъ Максимъ

Мать: Родионова Анна Гаврилова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Родионовъ Николай

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Родионовъ Емельянъ

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Родионовъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Родионова Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Агафья

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