Родионова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Родионова) Катерина
Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Родионовъ Николай
Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Родионовъ Емельянъ
Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Родионовъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ