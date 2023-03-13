Родионова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Родионова) Катерина

Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Родионовъ Николай

Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Родионовъ Емельянъ

Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Родионовъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Родионовъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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