Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1758 г.р.

Жена

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Мать: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Костюченков-Чернухин Николай Иванович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Костюченкова-Чернухина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костюченков-Чернухин Александр Иванович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Костюченкова-Чернухина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Костюченков-Чернухин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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