Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1809
Сын: Костюченков-Чернухин Николай Иванович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Костюченкова-Чернухина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костюченков-Чернухин Александр Иванович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Костюченкова-Чернухина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Костюченков-Чернухин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно