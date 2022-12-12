Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Костюченков-Чернухин Николай Иванович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Костюченкова-Чернухина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костюченков-Чернухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Костюченкова-Чернухина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Костюченков-Чернухин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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