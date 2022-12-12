Костюченкова-Чернухина Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Костюченков-Чернухин Николай Иванович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Костюченкова-Чернухина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костюченков-Чернухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Костюченкова-Чернухина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Костюченков-Чернухин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Костюченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно