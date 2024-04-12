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Меншутина (-) Анна Иванова

Место рождения

Лыткарино, Лыткарино, Московская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Меншутин Никита Федорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Меншутин иван Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Федорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меншутин Николай Никитич

Отец ребёнка: Меншутин Никита Федорович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Никита Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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