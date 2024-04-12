Меншутина (-) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Меншутин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Меншутин Никита Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Меншутин Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно