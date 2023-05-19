Меншутин Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Меншутина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Меншутина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Меншутина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меншутина Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно