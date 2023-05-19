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Меншутин Никита Федорович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Меншутин Федор Еремеевич

Мать: Меншутина Авдотья Максимовна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Меншутина Анна Иванова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Меншутин иван Никитич

Мать ребёнка: Меншутина Анна Иванова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Меншутин Николай Никитич

Мать ребёнка: Меншутина Анна Иванова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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