Гогаринова (Пенькова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Пенькова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1865 и 1867 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1867 ст.

Отец: Пеньков Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1887

Сын: Гагаринов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1891

Сын: Гагаринов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1893

Сын: Гагаринов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Гагаринов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Полыванова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1906

Сын: Гагаринов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Новокшенова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Михаил Андреевич

Смерть
После 1917
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