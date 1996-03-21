Гогаринова (Пенькова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1865 и 1867 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1867 ст.
Отец: Пеньков Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1887
Сын: Гагаринов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1891
Сын: Гагаринов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1893
Сын: Гагаринов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
16.05.1899
Сын: Гагаринов Семен Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: Полыванова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1906
Сын: Гагаринов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Новокшенова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917