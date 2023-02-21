Полыванова (Гагаринова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1903
Дата смерти27.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1903
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полыванов Михаил
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полыванов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полыванов Михаил
Смерть
27.06.1972