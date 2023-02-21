Полыванова (Гагаринова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полыванова (Гагаринова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1903

Дата смерти

27.06.1972

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Между 1865 и 1867 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1903

Отец: Гагаринов Михаил Андреевич

Мать: Гогаринова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полыванов Михаил

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полыванов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полыванов Михаил

Смерть
27.06.1972
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