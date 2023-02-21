Гагаринов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1893

Отец: Гагаринов Михаил Андреевич

Мать: Гогаринова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гулина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гагаринова ?

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Гагаринова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова ?

Смерть
Неизвестно
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