Гагаринов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1893
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гулина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гагаринова ?
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Гагаринова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова ?
Смерть
Неизвестно