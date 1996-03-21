Новокшенова (Гогаринова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1910
Дата смерти21.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новокшенов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новокшенов Борис Иванович
Отец ребёнка: Новокшенов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новокшенов Иван
Смерть
21.03.1996