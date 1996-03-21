Новокшенова (Гогаринова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшенова (Гогаринова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

21.03.1996

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Между 1865 и 1867 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Гагаринов Михаил Андреевич

Мать: Гогаринова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новокшенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшенов Борис Иванович

Отец ребёнка: Новокшенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новокшенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшенов Петр Иванович

Отец ребёнка: Новокшенов Иван

Смерть
21.03.1996
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