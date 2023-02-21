Новокшенов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокшенов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокшенова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшенов Петр Иванович

Мать ребёнка: Новокшенова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшенова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшенова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новокшенов Борис Иванович

Мать ребёнка: Новокшенова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новокшенова Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно
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