Промтова (Соколова) Фаина Павловна
Место рождения
Дата рождения12.05.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1816
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Промтова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Боголюбова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно