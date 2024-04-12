Промтова (Соколова) Фаина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Промтова (Соколова) Фаина Павловна

Место рождения

Хирино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.05.1816

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1816

Отец: Соколов Павел Иванович

Мать: Соколова Мария Александровна

Хирино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Промтова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Боголюбова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Киевский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Промтов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Промтов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Промтов Василий Иванович

Отец ребёнка: Промтов Иван Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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