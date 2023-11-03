Соколова (Sokolova) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Sokolova) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Соколова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Соколов Александр Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1816

Дочь: Промтова Фаина Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Хирино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Соколова Мария Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1821

Дочь: Соколова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Хирино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Соколова Александра Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Соколов Иван Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1828

Сын: Соколов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Хирино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Соколов Николай Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1834

Дочь: Серебровская Анна Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Хирино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Соколова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
жена дьякона
Смерть
После 1860
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