Соколова (Sokolova) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Соколова Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Соколов Александр Павлович
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1816
Дочь: Промтова Фаина Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Соколова Мария Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1821
Дочь: Соколова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Соколова Александра Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1828
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1834
Дочь: Серебровская Анна Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Соколова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Соколов Павел Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
жена дьякона
Смерть
После 1860