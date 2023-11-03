Соколов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1841
Сын: Соколов Иван Александрович
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Соколов Николай Александрович
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Нечаева Мария Александровна
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Соколов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Соколов Федор Александрович
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Парадеева Евгения Александровна
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
28.09.1852
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Работки верхния, Работкинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Касторская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник Нижегородской губернии (1840-1870-е)
Смерть
После 1872