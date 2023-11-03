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Соколов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Соколов Павел Иванович

Мать: Соколова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Соколов Иван Александрович

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Соколов Николай Александрович

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Нечаева Мария Александровна

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Соколов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Соколов Федор Александрович

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Парадеева Евгения Александровна

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
28.09.1852

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Работки верхния, Работкинская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Касторская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Соколова Надежда Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Нижегородской губернии (1840-1870-е)
Смерть
После 1872
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