Боголюбова (Промтова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1834
Отец: Промтов Иван Алексеевич
Мать: Промтова Фаина Павловна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Боголюбов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Боголюбов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Боголюбов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Боголюбов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.09.1876
Дочь: Похвалинская Александра Михайловна
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1878
Дочь: Аврова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника