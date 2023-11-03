Боголюбова (Промтова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбова (Промтова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1834

Отец: Промтов Иван Алексеевич

Мать: Промтова Фаина Павловна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Боголюбов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Боголюбов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Боголюбов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Боголюбов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1876

Дочь: Похвалинская Александра Михайловна

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
28.06.1878

Дочь: Аврова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Боголюбов Михаил Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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