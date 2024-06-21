Кенеслу
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патирек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандирякова Васуха Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимушка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимушка
Смерть
Неизвестно