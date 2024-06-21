Кенеслу Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кенеслу

Место рождения

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патирек

Мать: не указана

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандирякова Васуха Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимушка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимушка

Смерть
Неизвестно

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