Патирек
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казак
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Язак
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угаслу
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тенеслу
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кенеслу
Мать ребёнка: не указана
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно