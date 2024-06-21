Патирек Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПатирек

Патирек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казак

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язак

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угаслу

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тенеслу

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кенеслу

Мать ребёнка: не указана

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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