Тимушка Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимушка

Место рождения

Илюткино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микишка

Мать: не указана

Илюткино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кенеслу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кенеслу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кенеслу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кенеслу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандирякова Васуха Тимофеевна

Мать ребёнка: Кенеслу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кенеслу

Смерть
Неизвестно

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