Сандирякова Васуха Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерепова (Сандирякова) Аксинья (Уксине) Егоровна
Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сандиряков Захар Егорович
Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сандиряков Алексей Егорович
Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович
Смерть
Неизвестно