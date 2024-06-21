Сандирякова Васуха Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сандирякова Васуха Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимушка

Мать: Кенеслу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерепова (Сандирякова) Аксинья (Уксине) Егоровна

Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Егор Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сандиряков Захар Егорович

Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сандиряков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Светкина (Сандирякова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Сандиряков Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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