Кокнаев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокнаев Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокнаева Зинаида

Рождение ребёнка
05.09.1951

Дочь: Баннова Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Кокнаева Зинаида

Менжинский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1951

Дочь: Баннова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Кокнаева Зинаида

Менжинский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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