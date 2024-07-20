Кокнаев Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокнаева Зинаида
Рождение ребёнка
05.09.1951
Дочь: Баннова Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Кокнаева Зинаида
Рождение ребёнка
05.10.1951
Дочь: Баннова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Кокнаева Зинаида
Смерть
Неизвестно