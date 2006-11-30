Баннова (Кокнаева) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Кокнаева) Елена Валентиновна

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Место рождения

Менжинский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.10.1951

Дата смерти

30.11.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1951

Отец: Кокнаев Валентин

Мать: Кокнаева Зинаида

Менжинский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Иван Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баннов Иван Иванович

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.11.2006

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