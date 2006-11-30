Баннова (Кокнаева) Елена Валентиновна
Место рождения
Дата рождения05.10.1951
Дата смерти30.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1951
Отец: Кокнаев Валентин
Мать: Кокнаева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баннов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баннов Иван Иванович
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.11.2006