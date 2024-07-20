Кокнаева Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокнаев Валентин
Рождение ребёнка
05.09.1951
Дочь: Баннова Лидия Валентиновна
Отец ребёнка: Кокнаев Валентин
Рождение ребёнка
05.10.1951
Дочь: Баннова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Кокнаев Валентин
Смерть
Неизвестно