Баннова (Кокнаева) Лидия Валентиновна
Место рождения
Дата рождения05.09.1951
Дата смерти04.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1951
Отец: Кокнаев Валентин
Мать: Кокнаева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баннов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баннов Евгений Николаевич
Смерть
04.04.2019