Баннова (Кокнаева) Лидия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Кокнаева) Лидия Валентиновна

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Место рождения

Менжинский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.09.1951

Дата смерти

04.04.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1951

Отец: Кокнаев Валентин

Мать: Кокнаева Зинаида

Менжинский, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баннов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баннов Евгений Николаевич

Смерть
04.04.2019

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