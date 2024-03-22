Булавина (Серкова) Анна
Место рождения
Дата рождения02.10.1876
Дата смерти16.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1876
Отец: Серковъ Петръ
Мать: Серкова Дарья
Бракосочетание
03.07.1895
Муж: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
15.08.1896
Дочь: Варганова Наталья
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
10.04.1899
Дочь: Серкова Александра
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
11.08.1901
Сын: Булавинъ Иванъ
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
26.06.1902
Сын: Булавинъ Павелъ
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
26.06.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
15.07.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
11.04.1908
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
28.07.1910
Дочь: Булавина Евдокия
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
08.04.1912
Сын: Булавинъ Фёдоръ
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
11.12.1914
Сын: Булавинъ Николай
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
09.02.1916
Сын: Булавинъ Павелъ
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Рождение ребёнка
29.08.1919
Дочь: Севастьянова Анна
Отец ребёнка: Булавинъ Николай
Смерть
16.08.1941