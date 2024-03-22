Булавина (Серкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Серкова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.10.1876

Дата смерти

16.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1876

Отец: Серковъ Петръ

Мать: Серкова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.07.1895

Муж: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1896

Дочь: Варганова Наталья

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1899

Дочь: Серкова Александра

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1901

Сын: Булавинъ Иванъ

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1902

Сын: Булавинъ Павелъ

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1908

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1910

Дочь: Булавина Евдокия

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1912

Сын: Булавинъ Фёдоръ

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1914

Сын: Булавинъ Николай

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Булавинъ Павелъ

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1919

Дочь: Севастьянова Анна

Отец ребёнка: Булавинъ Николай

Смерть
16.08.1941
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