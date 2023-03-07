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Варганова (Булавина) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.08.1896

Дата смерти

18.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896

Отец: Булавинъ Николай

Мать: Булавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1914

Муж: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1918

Сын: Варгановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1937

Дочь: Швецова Нина

Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ

Смерть
18.08.1968
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