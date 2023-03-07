Варганова (Булавина) Наталья
Место рождения
Дата рождения15.08.1896
Дата смерти18.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896
Отец: Булавинъ Николай
Мать: Булавина Анна
Бракосочетание
29.06.1914
Муж: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.09.1918
Сын: Варгановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1937
Дочь: Швецова Нина
Отец ребёнка: Варгановъ Иванъ
Смерть
18.08.1968