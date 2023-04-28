(Булавина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булавина) Мария

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.06.1902

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1904 г.р.
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Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1902

Отец: Булавинъ Николай

Мать: Булавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ

Рождение ребёнка
20.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Павелъ

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