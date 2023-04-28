(Булавина) Мария
Место рождения
Дата рождения26.06.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1902
Отец: Булавинъ Николай
Мать: Булавина Анна
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ
Рождение ребёнка
20.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Павелъ