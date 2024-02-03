Агашков Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения09.07.1945
Дата смерти29.05.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1945
Бракосочетание
21.09.1968
Рождение ребёнка
09.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична
Рождение ребёнка
25.12.1976
Сын: Агашков Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична
Смерть
29.05.1986