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Агашков Виктор Константинович

Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.07.1945

Дата смерти

29.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1945

Отец: Агашков Константин Степанович

Мать: Агашкова (Заяц) Мария Маркияновна

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.09.1968

Жена: Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
09.04.1969

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Мать ребёнка: Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1976

Сын: Агашков Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
29.05.1986

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