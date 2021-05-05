Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1949

Дата смерти

05.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1949

Отец: не указан

Мать: Зудина Клавдия Степановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.09.1968

Муж: Агашков Виктор Константинович

Рождение ребёнка
09.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агашков Виктор Константинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1976

Сын: Агашков Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Агашков Виктор Константинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1990

Муж: Горбунов Виктор Александрович

Смерть
05.05.2021

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