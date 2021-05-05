Агашкова (Короткова) Людмила Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.11.1949
Дата смерти05.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1949
Отец: не указан
Бракосочетание
21.09.1968
Рождение ребёнка
09.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агашков Виктор Константинович
Рождение ребёнка
25.12.1976
Сын: Агашков Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Агашков Виктор Константинович
Бракосочетание
1990
Смерть
05.05.2021