Агашкова (Заяц) Мария Маркияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгашкова (Заяц) Мария Маркияновна

Агашкова (Заяц) Мария Маркияновна

Место рождения

Ужгород, Закарпатська область

Дата рождения

18.07.1909

Дата смерти

19.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Ужгород, Закарпатська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агашков Константин Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1932

Дочь: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1934

Дочь: Бычкова (Агашкова) Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1938

Дочь: (Агашкова) Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1941

Дочь: Джигова (Агашкова) Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1945

Сын: Агашков Виктор Константинович

Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.09.1994
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.