Агашкова (Заяц) Мария Маркияновна
Место рождения
Дата рождения18.07.1909
Дата смерти19.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1932
Дочь: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович
Рождение ребёнка
09.07.1934
Дочь: Бычкова (Агашкова) Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович
Рождение ребёнка
27.01.1938
Дочь: (Агашкова) Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1941
Дочь: Джигова (Агашкова) Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович
Рождение ребёнка
09.07.1945
Сын: Агашков Виктор Константинович
Отец ребёнка: Агашков Константин Степанович
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.09.1994
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область