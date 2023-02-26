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Ксения (Азарова)

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Азар

Мать: не указана

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1844

Муж: Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.01.1852

Дочь: Татьяна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1856

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Цурково
Рождение ребёнка
25.01.1859

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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