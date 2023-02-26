Ксения (Азарова)
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Азар
Мать: не указана
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1844
Муж: Иван Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.01.1852
Дочь: Татьяна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1856
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Цурково
Рождение ребёнка
25.01.1859
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно