Иван Алексеев
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1824
Отец: Алексей Миронов
Мать: Фёкла Михайлова
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Ксения (Азарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.01.1852
Дочь: Татьяна Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения (Азарова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1856
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения (Азарова)
д.Цурково
Рождение ребёнка
25.01.1859
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ксения (Азарова)
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно