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Иван Алексеев

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Место рождения

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1824

Отец: Алексей Миронов

Мать: Фёкла Михайлова

д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Ксения (Азарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.01.1852

Дочь: Татьяна Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения (Азарова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1856

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения (Азарова)

д.Цурково
Рождение ребёнка
25.01.1859

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ксения (Азарова)

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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