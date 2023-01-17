Леонтий Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Романов

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Место рождения

выходец из Польши

Дата рождения

1676

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Роман

Мать: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1715

Сын: Яким Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1722
в бегах
Рождение ребёнка
1725

Сын: Яков Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Андрей Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Сысой Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1750
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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