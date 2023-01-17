Леонтий Романов
Место рождениявыходец из Польши
Дата рождения1676
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Роман
Мать: не указана
выходец из Польши
Рождение ребёнка
1715
Сын: Яким Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1722
в бегах
Рождение ребёнка
1725
Сын: Яков Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Андрей Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Сысой Леонтиев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750