Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

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Место рождения

выходец из Польши

Дата рождения

Около 1646

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1646

Отец: не указан

Мать: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1676

Сын: Леонтий Романов

Мать ребёнка: не указана

выходец из Польши
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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