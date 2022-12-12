Роман
Место рождениявыходец из Польши
Дата рожденияОколо 1646
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1646
Отец: не указан
Мать: не указана
выходец из Польши
Рождение ребёнка
1676
Сын: Леонтий Романов
Мать ребёнка: не указана
выходец из Польши
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно