Яков Леонтиев
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Леонтий Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Дарья
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
?.11.1759
Жена: Пелагея Гаврилова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1760
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архип Яковлев
Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно