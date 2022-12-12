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Яков Леонтиев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Леонтий Романов

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Дарья

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Дарья

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
?.11.1759

Жена: Пелагея Гаврилова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архип Яковлев

Мать ребёнка: Пелагея Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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