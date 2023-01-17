Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Леонтиев
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Леонтиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Леонтиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1759