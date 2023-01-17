Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Леонтиев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Леонтиев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Леонтиев

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1759
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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