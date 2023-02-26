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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1779
Сын: Денис Яковлев
Отец ребёнка: Яков Тарасов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Тарасов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Тарасов