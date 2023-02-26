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Яков Тарасов

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1761

Дата смерти

03.08.1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779

Сын: Денис Яковлев

Мать ребёнка: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: ?

Смерть
03.08.1802
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
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