Яков Тарасов
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1761
Дата смерти03.08.1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1779
Сын: Денис Яковлев
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: ?
Смерть
03.08.1802
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.