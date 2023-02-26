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Дмитрий Яковлев

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Яков Тарасов

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1806

Сын: Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Анисия Дмитриева

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1807

Сын: Трофим Дмитриев

Мать ребёнка: Анисия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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