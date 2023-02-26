Дмитрий Яковлев
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Яков Тарасов
Мать: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1806
Сын: Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Анисия Дмитриева
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.10.1807
Сын: Трофим Дмитриев
Мать ребёнка: Анисия Дмитриева
Смерть
Неизвестно