Пикалова (Просёлкова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Просёлков Евдоким
Мать: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Заенкова? Агафья
Отец ребёнка: Пикалов Наум
Рождение ребёнка
1776
Сын: Пикалов Иван
Отец ребёнка: Пикалов Наум
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пикалов Александр
Отец ребёнка: Пикалов Наум
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пикалов Яков
Отец ребёнка: Пикалов Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Наум
Смерть
Неизвестно