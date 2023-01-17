Пикалова (Просёлкова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Просёлкова) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Просёлков Евдоким

Мать: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Заенкова? Агафья

Отец ребёнка: Пикалов Наум

Рождение ребёнка
1776

Сын: Пикалов Иван

Отец ребёнка: Пикалов Наум

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пикалов Александр

Отец ребёнка: Пикалов Наум

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пикалов Яков

Отец ребёнка: Пикалов Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Наум

Смерть
Неизвестно
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