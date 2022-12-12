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Пикалов Александр

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Место рождения

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пикалов Наум

Мать: Пикалова Устинья

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пикалов Панкратий

Мать ребёнка: Пикалова Прасковья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пикалов Игнатий

Мать ребёнка: Пикалова Прасковья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пикалов Афанасий

Мать ребёнка: Пикалова Прасковья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пикалова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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