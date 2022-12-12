Пикалов Александр
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Пикалов Наум
Мать: Пикалова Устинья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пикалов Панкратий
Мать ребёнка: Пикалова Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пикалов Игнатий
Мать ребёнка: Пикалова Прасковья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пикалов Афанасий
Мать ребёнка: Пикалова Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Пикалова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикалова Прасковья
Смерть
Неизвестно