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Пикалов Яков
Пикалов Яков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Пикалов Наум
1747 г.р.
Мать
Пикалова (Просёлкова) Устинья
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Пикалов Наум
Мать:
Пикалова Устинья
Смерть
1783
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