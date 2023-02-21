Пикалов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Пикалов Наум

Мать: Пикалова Устинья

Смерть
1783
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